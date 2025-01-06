Сирийским госслужащим пообещали повысить зарплаты на 400% 7 6.01.2025, 19:08

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На эти цели потратят $125 млн.

Временное правительство Сирии повысит зарплаты «многим сотрудникам государственного сектора» на 400% с февраля в рамках мер по стабилизации экономики после 13 лет конфликта и санкций, заявил Reuters глава сирийского Минфина Мохаммед Абазид.

«[Это] первый шаг к экстренному решению экономической ситуации в стране», — сказал он и добавил, что заработная плата госслужащих за текущий месяц будет выплачена на этой неделе.

Зарплаты сотрудников госсектора Сирии при правлении Башара Асада составляли порядка $25 в месяц, что отправляло их за черту бедности, как и большинство населения страны, отметил Абазид.

Повышение зарплат обойдется бюджету Сирии в $125 млн (или 1,65 трлн сирийских фунтов). Источником денег станут региональная помощь, новые инвестиции, попытки разморозить государственные активы за границей (их совокупный объем составляет до $400 млн), а также прибыль от ресурсов, остающихся под контролем Дамаска. Всего в Сирии до 1,3 млн чиновников, повышение зарплат коснется имеющих необходимый уровень образования, опыта и навыков.

Кроме того, временное правительство Сирии рассматривает возможность освобождения налогоплательщиков от штрафов и пеней. «К концу этого года мы рассчитываем иметь хорошо продуманную налоговую систему, учитывающую интересы всех налогоплательщиков», — рассказал Абазид.

Сейчас почти все население Сирии находится за чертой бедности, примерно 75% живут менее чем на $3,65 на человека в день, а 33% — менее чем на $2,15, что считается крайней бедностью.

До гражданской войны, которая началась в 2011 году, Сирия была крупным экспортером нефти и зарабатывала на этом $3–5 млрд, основными покупателями были европейские страны. Новое правительство Сирии не имеет контроля над многими нефтяными месторождениями. В основном они сосредоточены на северо-востоке республики, которую до сих пор контролируют курдские формирования, не подчиняющиеся новым властям Дамаска.

Как рассказали Wall Street Journal мелкие сирийские предприниматели, есть признаки улучшения экономической ситуации после падения режима Асада: цены снизились — отчасти благодаря отмене системы сборов и взяток правительственным чиновникам. Некогда контрабандные иностранные товары свободно продаются.

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