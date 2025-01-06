Африка может расколоться на две части быстрее, чем ожидали ученые 3 6.01.2025, 19:19

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Виной тому сдвиг тектонических плит.

Африка может расколоться на две части по трещине длиной более 3200 км и, судя по всему, быстрее, чем предполагалось. Виной тому сдвиг тектонических плит.

Первые признаки этого процесса появились в 2005 году — трещина более 50 км возникла в Эфиопии. В 2018 году земля разломилась и в Кении, пишет Bild.

Эти разломы в земле находятся над так называемой Великой рифтовой долиной, которая возникла 30 млн лет назад, когда разломилась Африканская плита. Теперь мы просто наблюдаем последствия этого события на поверхности.

До недавнего времени геологи считали, что для разлома Африки на две части понадобиться от 5 до 10 млн лет. Однако, по последним данным, это произойдет гораздо раньше. Синтия Эбинджер, геофизик из Тулейнского университета, рассказала платформе Dailygalaxy:

«Мы сократили прогноз до 1 млн лет, возможно, [понадобится] даже вдвое меньше».

Разлом увеличивается на 0,8-2,5 см в год, однако процесс может ускориться из-за землетрясений, и это делает точное прогнозирование сложным. В результате Сомали, Эфиопия, Танзания и половина Кении образуют гигантский остров у побережья Африки.

Движение тектонических плит и земной коры связано с потоками магмы под ней. Под Эфиопией, например, чрезвычайно горячая жидкая порода поднимается на глубину всего около 10 км под поверхностью и ослабляет земную кору.

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