«Посещение плюс пряник от Деда Мороза — 35 рублей» 7 6.01.2025, 19:41

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Белорусы недовольны огромными очередями в Беловежскую пущу и качеством услуг.

В большие выходные много туристов направилось в Беловежскую пущу, где находится резиденция беларусского Деда Мороза. На въезд в нацпарк образовались огромные очереди из легковых автомобилей — это отметили даже в Брестском облисполкоме. Жалуются на очереди и пользователи соцсетей, руководство Беловежской пущи критикуют за то, что экскурсии в поместье Деда Мороза проводят всего 3 раза в день, а билеты уже давно распроданы, пишет издание BG.Media.

Только 4 и 5 января территорию нацпарка, где находится резиденция белорусского Деда Мороза, посетили более 12 тысяч человек, сообщает неофициальный телеграм-канал Брестского облисполкома.

Видео с очередями появились и в соцсетях. Пользовательница TikTok lenakordeliuk опубликовала ролик о ситуации 5 января. Легковушки выстроились вдоль дороги, которая ведет в Беловежскую пущу. А парковка возле самого нацпарка полностью забита автомобилями и автобусами.

Белорусы в соцсетях комментируют такой ажиотаж с посещением Беловежской пущи и делятся своим мнением, стоит ли многочасовая очередь того, чтобы увидеть белорусского Деда Мороза. Журналисты BGmedia собрали подборку комментариев.

Вот такой критический комментарий оставили под постом про Беловежскую пущу в официальном телеграм-канале Брестского облисполкома (орфография и пунктуация этого и других комментариев исправлены с сохранением смысла):

«Рекорд, к сожалению, не в пользу гостей Нацпарка (и жителей). Разочарование. Зимой всем интересна к посещению резиденция Деда Мороза, куда билет в эти дни не купить, т. к. все продано задолго до начала экскурсии. Экскурсия 3 раза в день. Почему? Что значит „билеты в резиденцию ДМ все проданы“? Так еще Нацпарк не встречал гостей».

Что касается комментариев белорусов под видео в соцсетях, то некоторые считают, что в Беловежской пуще делать нечего, тем более когда нужно отстоять многочасовую очередь, чтобы попасть внутрь:

«Нечего там делать. Вообще неинтересно, а деньги дерут».

«Да, деньги деньгами, а везде простоять в очереди за билетами, поесть негде. В шатре, спасибо, там женщина блины пекла. И все, организация просто ноль».

«За такие деньги они хоть обновили там что-нибудь?».

«Мы там были вчера [4 января], машин чуть меньше, отстояли очередь, автобус был через 3 часа, ждать не стали, к дедушке 🎅🏻 не попали, погуляли по вольерам, сходили в музей — и назад на Минск, поездка удалась😂».

«Мы по вашей схеме, только сегодня [5 января] 😀».

«Там вообще нечего смотреть. Детям может и интересно, но только один раз. Больше туда не поедем».

«Мы тоже сегодня ездили… глянули на очередь за билетами и уехали гулять по Бресту».

«Находимся тут с 4 числа. Ужас. Полное разочарование во всем…».

«Полнейшее разочарование. Проехали 400 км в одну сторону».

«Что, россиян отовсюду турнули, так они штурмуют Беларусь?».

Некоторых белорусов не устроила стоимость посещения Беловежской пущи:

«Нам на семью стоило 215 рублей. Я готова была заплатить, но не готова была прождать 3 часа подвоза к поместью 😀».

«Посещение + пряник от Деда Мороза = 35 рублей!».

«Нефиг за такие деньги и с такой очередью там делать. Пряник за 35 рублей с человека + топливо😂».

«Лохотрон. Цены настолько сильно выросли, а все остальное, увы…».

«Бред, приехали к расписанию автобуса, подождали 30 минут, 35 рублей с человека».

Также в комментариях обсуждали, что билеты в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще якобы раскуплены надолго вперед:

«Знакомая сегодня сказала, что билеты в поместье Деда Мороза раскуплены до 20 января. Правда или нет?».

«Скорее всего, это онлайн-продажа. По живой очереди в 100 человек сегодня продавали. Но подвоз надо было ждать 3 часа. Возможно, если в 10 утра приехать, то на первом рейсе в 11 уехать можно».

«Спасибо за видео. Я планировала внуков свозить. Не поеду. Теперь выберу самый рабочий день. И пусть все в школу пойдут. Тогда точно меньше будет».

«Для детей программа будет до 15 января. Потом просто посещение. А 8, 9, 10, 13, 14, 15 — 20% скидка. Так что, если есть возможность, хорошо в эти даты ехать. Можно информацию на сайте пущи посмотреть».

«Наверное, дорого народу куда-то подальше ехать на праздники, вот пуща палочка-выручалочка, время скоротать».

А некоторые интернет-пользователи сравнили очередь перед Беловежской пущей с очередью на выезд из Бреста в Польшу:

«Уже как на Варшавке очередь».

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