В Ростовской области поднялся дым: вероятно, над военными складами 1 6.01.2025, 19:49

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Фотофакт.

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области сегодня, 6 января, поднялся дым. Вероятно, это произошло над военными складами россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Коваленко написал, что в Каменске-Шахтинском замечен густой дым. В городе находится «Комбинат Каменский» - предприятие, на котором производят топливо для ракетных двигателей. В частности, топливо предназначено для ракет «Искандер», РСЗО «Смерч» и «Ураган».

Также в населенном пункте находятся военные склады, которые причастны к предприятию.

«На хранилищах военно-технического имущества, причастных к «Комбинату Каменскому», хранится сырье для производства ракетного топлива, и именно там виден дым», - подчеркнул Коваленко.

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