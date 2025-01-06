На королевском гербе Дании изменили символ Гренландии 1 6.01.2025, 20:26

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Фотофакт.

Король Дании Фредерик, который находится на троне менее года, изменил королевский герб, чтобы на нем был заметным символ Гренландии – что, вероятно, связано с намерениями Дональда Трампа ее купить.

Об этом говорится в публикации The Guardian.

В течение 500 лет на предыдущих датских королевских гербах были изображены три короны – символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией в течение 1397-1523 годов.

В обновленной версии короны были убраны и заменены на более заметных белого медведя и барана, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Королевский дом Дании заявил, что герб, который используется на официальных документах и печатях и элементы которого датируются XII веком, «укрепляет авторитет содружества». А три короны были изъяты, «поскольку они больше не являются актуальными».

Этот шаг сделан во время усиления напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности.

Среди прочего, после избрания президентом США Дональд Трамп возобновил призывы купить Гренландию, которые звучали во время его первого срока.

А власти самой Гренландии усилили кампанию за независимость от Дании, выражая недовольство ограничениями, которые на нее накладывает фактическое пребывание в составе королевства.

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