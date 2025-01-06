Американцы получат скидку на Tesla Cybertruck, а также на электрокары Hyundai, Kia и Genesis 1 6.01.2025, 20:30

Сэкономят $7500.

Хорошие новости для покупателей электромобилей в США: Tesla Cybertruck, а также ряд моделей Hyundai, Kia и Genesis теперь имеют право на федеральный налоговый кредит в размере 7500 долларов.

Эта льгота, предусмотренная Законом о снижении инфляции, сделает электромобили еще более доступными для американских потребителей.

Будущие владельцы Tesla Cybertruck с двумя двигателями смогут воспользоваться налоговым кредитом. Эта модель 2025 года будет стоить от 82 235 долларов, но с учетом кредита ее реальная стоимость значительно снизится. Компания Tesla пока не объявила цену на одномоторную версию Cybertruck, но она также будет иметь право на налоговый кредит.

Чтобы получить налоговый кредит, электромобиль должен быть произведен в Северной Америке и соответствовать определенным требованиям к цене. Для легковых автомобилей максимальная цена составляет 55 000 долларов, а для грузовиков и внедорожников — 80 000 долларов.

Несмотря на то что программа налоговых кредитов на электромобили пользуется большой популярностью, ее будущее остается неопределенным. Приходящая администрация Трампа планирует отменить эту программу, что может привести к росту цен на электромобили.

Введение федерального налогового кредита для электромобилей является важным шагом в направлении перехода к более экологически чистому транспорту. Эта мера стимулирует спрос на электромобили и способствует развитию соответствующей инфраструктуры. Однако будущее этой программы остается под вопросом, что создает неопределенность для производителей и покупателей электромобилей.

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