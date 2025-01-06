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Байден вручил Клинтон, Месси и другим Президентскую медаль

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  • 6.01.2025, 20:42
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Байден вручил Клинтон, Месси и другим Президентскую медаль

Одной из высших наград в США удостоены в общей сложности 19 человек.

Президент США Джо Байден выбрал 19 человек для вручения одной из высших наград страны — Президентской медали Свободы, сообщила пресс-служба Белого дома в субботу, 4 января. «Эти 19 человек — великие лидеры, которые сделали Америку и мир лучше», - говорится в сообщении. Церемония награждения состоялась в тот же день.

Среди награжденных — музыкант Боно, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, актер Майкл Джей Фокс, баскетболист Ирвин «Мэджик» Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, миллиардер Джордж Сорос, актер Дензел Вашингтон и главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур.

Четырем из 19 лауреатов Президентская медаль Свободы присуждена посмертно. Это министр обороны в администрации Барака Обамы Эштон Картер, умерший в 2022 году, гражданская активистка Фанни Лу Хеймер, умершая в 1979 году, министр жилищного строительства в администрации Ричарда Никсона Джордж Ромни, умерший в 1973 году, и бывший генеральный прокурор Роберт Кеннеди, убитый в 1968 году.

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