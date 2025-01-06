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«Минсктранс» организовал бесплатную пересадку пассажиров в автобусы до Варшавы

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  • 6.01.2025, 20:47
  • 3,780
«Минсктранс» организовал бесплатную пересадку пассажиров в автобусы до Варшавы

Подробности.

«Минсктранс» организовал бесплатную пересадку пассажиров в автобусы до Варшавы. Информация опубликована в официальном телеграм-канале «Минсктранс. Международные маршруты».

В сообщении говорится, что по причине длительного прохождения государственных границ Беларуси в Польши в сторону Варшава, «Минсктранс» организовал бесплатную пересадку белорусов в автобусы организации, которые стоят впереди при наличии свободных мест.

Подчеркивается, что в случае непредвиденных ситуации (речь идет про отказ брать пассажиров, взимание повторной платы и так далее) следует сообщать по указанному телефону: +375298635131. Он доступен во всех мессенджерах. При обращении необходимо указывать время, дату, номер автобуса.

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