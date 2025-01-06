«Минсктранс» организовал бесплатную пересадку пассажиров в автобусы до Варшавы 6 6.01.2025, 20:47

3,780

Подробности.

«Минсктранс» организовал бесплатную пересадку пассажиров в автобусы до Варшавы. Информация опубликована в официальном телеграм-канале «Минсктранс. Международные маршруты».

В сообщении говорится, что по причине длительного прохождения государственных границ Беларуси в Польши в сторону Варшава, «Минсктранс» организовал бесплатную пересадку белорусов в автобусы организации, которые стоят впереди при наличии свободных мест.

Подчеркивается, что в случае непредвиденных ситуации (речь идет про отказ брать пассажиров, взимание повторной платы и так далее) следует сообщать по указанному телефону: +375298635131. Он доступен во всех мессенджерах. При обращении необходимо указывать время, дату, номер автобуса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com