Трамп планирует отменить запрет на бурение нефти и газа в прибрежных водах США 7 6.01.2025, 20:57

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Запрет был введен Байденом.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что может отменить решение президента Джо Байдена о запрете на будущую разработку нефти и газа в прибрежных водах Штатов.

Об этом сообщает CNN.

Действующий президент США Джо Байден на неопределенный срок заблокировал разработку ресурсов нефти и газа на более чем 625 млн акров прибрежных вод. Причина такого запрета заключается в том, что бурение просто «не оправдывает рисков» и «не нужно» для обеспечения энергетических потребностей государства.

Запрет установлен на основе федерального закона, который предоставляет президентам США право ограничивать территории для добычи нефти без возможности отмены таких решений. Этот механизм применяли президенты обеих партий для защиты коралловых рифов и морских экосистем.

В то же время в центральной и западной частях Мексиканского залива, обеспечивающих 14% национальной добычи нефти и газа, новые лицензии на разработки пока остаются возможными.

В то же время Трамп заявил, что попытается отменить решение Байдена о постоянном запрете на будущую разработку нефти и газа на шельфе в некоторых частях Атлантического и Тихого океанов.

«Я только что узнал, что Байден запретил любое бурение нефти и газа на 625 миллионах акров прибрежной территории США. Послушайте, это просто смешно. Я немедленно отменю этот запрет», - заявил Трамп.

Добыча нефти и газа является ключевым сектором энергетики США и важным источником экономического роста. Основными районами добычи являются Техас, Северная Дакота, Нью-Мексико и федеральные территории Мексиканского залива. Благодаря развитию технологий, в частности гидроразрыва пласта (фрекинга), США стали одним из крупнейших производителей нефти и природного газа в мире.

Федеральное правительство США регулирует добычу нефти и газа на государственных землях и шельфах через лицензирование и контроль за соблюдением экологических норм. Однако вопрос разработки новых месторождений часто становится предметом политических споров. Администрации разных президентов по-разному подходят к этому вопросу: некоторые из них расширяют доступ к новым территориям для добычи, тогда как другие, наоборот, ограничивают бурение для защиты окружающей среды.

В последние годы значительное внимание уделяется уменьшению зависимости от ископаемого топлива и переходу к возобновляемым источникам энергии. Однако нефть и газ остаются важными элементами энергетической политики США, особенно в контексте энергетической независимости страны и экспорта энергоносителей.

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