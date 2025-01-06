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Украинские нацгвардейцы сбили три дорогостоящих дрона-разведчика россиян

  • 6.01.2025, 21:23
Украинские нацгвардейцы сбили три дорогостоящих дрона-разведчика россиян

Видеофакт.

Военнослужащие 3-й бригады оперативного назначения держат оборону на Запорожском направлении. Нацгвардейцы уничтожают технику и средства связи противника. Расчет FPV-перехватчиков бригады «Спартан» сбил три мощных дрона-разведчика россиян - «Орлан-10» и два SuperCam S350.

Об этом сообщает телеграм-канал «Бутусов Плюс».

«Разведывательные дроны поднимаются на высоту от 2 до 4 километров, дальность полета составляет от 240 до 600 километров. Сбить их крайне трудно, как и найти воздушные цели в небе. Поражение этих БпЛА зависит от многих факторов, начиная с погодных условий и заканчивая профессиональными качествами пилота», - сообщили в соцсети.

Эти БпЛА считаются одними из передовых в арсенале армии РФ. Враг активно применяет их для сбора разведданных на переднем крае и в глубине полос ответственности Сил обороны Украины.

«На официальных источниках точная стоимость БПЛА не разглашается. Но известно, что год назад при заключении контракта на покупку этих дронов один беспилотник стоил Беларуси $406 422», - отметил Юрий Бутусов.

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