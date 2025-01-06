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Илон Маск пообещал масштабную реформу ленты в X

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  • 6.01.2025, 21:29
Илон Маск пообещал масштабную реформу ленты в X
Илон Маск

Соцсеть начнет продвигать больше развлекательного контента.

Миллиардер и владелец X (Twitter) Илон Маск признал, что алгоритмы платформы способствуют продвижению разнообразного негативного контента.

По словам владельца платформы, алгоритмы, которые формируют рекомендации для пользователей X, вскоре претерпят изменения. Соцсеть начнет продвигать больше развлекательного контента.

«Слишком много негатива распространяется, что технически увеличивает время пользователя, но не время пользователя, о котором он не жалеет. Вскоре алгоритм будет скорректирован для продвижения более информационного и развлекательного контента. Мы опубликуем изменения. Мы также работаем над простыми способами динамической настройки контента в ленте, чтобы вы могли иметь то, что хотите, в любой момент», — сообщил Маск в X.

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