закрыть
6 января 2025, понедельник, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва продолжает закупать йод в таблетках из-за соседства с БелАЭС

2
  • 6.01.2025, 21:41
Литва продолжает закупать йод в таблетках из-за соседства с БелАЭС

Власти страны потратили на лекарства €500 тыс.

Литва купила 5 млн таблеток йода, сообщается на сайте Минздрава соседней страны.

Их приобрели на случай аварии на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), находящейся возле литовской границы и в 40 км от Вильнюса.

«Из-за опасного соседства с ядерным объектом мы должны обеспечить жителей страны, чтобы в случае несчастья они могли воспользоваться необходимым медицинским препаратом», – сказала глава Минздрава Мария Якубаускене.

Известно, что за €500 тыс. приобретено 5 млн защищающих щитовидную железу таблеток. Эта партия для тех, кто живет в радиусе 100 км от БелАЭС, – почти треть населения республики.

Впервые акцию по раздаче йода провели в 2020 году.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип