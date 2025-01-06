Литва продолжает закупать йод в таблетках из-за соседства с БелАЭС

Литва продолжает закупать йод в таблетках из-за соседства с БелАЭС2
- 6.01.2025, 21:41
Власти страны потратили на лекарства €500 тыс.
Литва купила 5 млн таблеток йода, сообщается на сайте Минздрава соседней страны.
Их приобрели на случай аварии на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), находящейся возле литовской границы и в 40 км от Вильнюса.
«Из-за опасного соседства с ядерным объектом мы должны обеспечить жителей страны, чтобы в случае несчастья они могли воспользоваться необходимым медицинским препаратом», – сказала глава Минздрава Мария Якубаускене.
Известно, что за €500 тыс. приобретено 5 млн защищающих щитовидную железу таблеток. Эта партия для тех, кто живет в радиусе 100 км от БелАЭС, – почти треть населения республики.
Впервые акцию по раздаче йода провели в 2020 году.