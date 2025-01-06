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Конгресс США объявил Трампа победителем 60-х выборов президента

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  • 6.01.2025, 21:47
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Конгресс США объявил Трампа победителем 60-х выборов президента

После инаугурации 20 января он станет 45-м и 47-м президентом США.

Конгресс США (состоит из палаты представителей и сената) официально объявил Дональда Трампа победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января он станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.

Трамп по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 млн голосов. Победу Трампа на заседании законодателей объявила проигравшая на выборах демократ Камала Харрис, как действующий вице-президент она является главой сената.

«Сегодня конгресс подтверждает нашу великую победу на выборах — великий момент в истории MAGA! (предвыборный лозунг Трампа: «Сделаем Америку Снова Великой». Прим.)» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Как отмечает Reuters, республиканцы также получили большинство в сенате и имеют небольшое большинство в палате представителей, что обеспечит Трампу партийную поддержку, необходимую для реализации его запланированной программы по сокращению налогов и пресечению нелегальной миграции.

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