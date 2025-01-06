Зеленский: За время Курской операции Россия потеряла более 38 тысяч военных 1 6.01.2025, 22:13

Из них около 15 тысяч — безвозвратно.

За время операции Сил обороны Украины на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч военных.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат — только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч — безвозвратно», - сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения. Также там задействованы солдаты из Северной Кореи.

«Важно, что всю эту свою силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности в Донецкую область, в частности против Сум, в частности в Харьковскую область или Запорожье», - подчеркнул президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com