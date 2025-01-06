В матче КХЛ у игрока по ходу игры выпал на лед телефон 6.01.2025, 22:25

Фотофакт.

Никита Дыняк из казанского клуба забыл оставить в раздевалке мобильное устройство.

Эпизод приключился в матче регулярного чемпионата КХЛ, где «Ак Барс» принимал «Авангард». По ходу второго периода у форварда хозяев, который входил в чужую зону с шайбой, выпал из амуниции на площадку смартфон.

Игра была остановлена, после чего один из рефери поднял гаджет и попросту передал его на скамейку казанцев, не став применять к нарушителю никаких санкций. Интересно, что это не понравилось главному тренеру «Ак Барса» Ги Буше, который возмутился подобным решением и настаивал на том, что судьи обязаны наказать его подопечного удалением за противозаконный элемент экипировки.

Победа в этом матче в итоге досталась «Авангарду», который в гостях оказался сильнее со счетом 3:1. Дыняк, несмотря на гнев со стороны своего наставника, тем не менее, выходил на лед и во втором периоде, и в третьем.

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