В Грузии в Сочельник протестующие снова собрались под парламентом
- 6.01.2025, 22:41
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Проевропейские протестующие снова собрались на акцию протеста под парламентом Грузии, к ним присоединятся рождественские процессии, идущие от церквей.
Об этом сообщает Interpressnews.
Перед парламентом в Тбилиси собрались проевропейские протестующие, проспект Руставели перекрыт.
Day 40 of #GeorgiaProtests: protesters gather on Tbilisi's Rustaveli Avenue to mark Orthodox Christmas (January 7) together. People marched to Kashveti Church - opposite the parliament building - from 5 different locations.— Civil.ge (@CivilGe) January 6, 2025
🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/RMSs26E71n
К ним движутся несколько рождественских процессий от церквей в Тбилиси (в Грузии Рождество продолжают отмечать 7 января).
Требования протестующих остаются неизменными – освободить задержанных на протестах и провести повторные парламентские выборы.
По случаю 40-го дня протестов планируется полуночная рождественская акция возле собора Кашвети.