Минск вошел в список самых дорогих городов мира 6.01.2025, 22:51

1,682

Наша столица расположилась на 283-м месте.

Минск вошел в список дорогих городов мира. Обновленный рейтинг самых дорогих городов мира, куда вошло 327 городов, опубликовала компания Numbeo.

В сообщении сказано, что специалисты в своей оценке исходили из специального индекса, который основан на ценах в Нью-Йорке. Он считается отправной точкой с индексом 100%. Так, в расчет берутся стоимость продуктов, аренды, ресторанов, а также покупательная способность населения.

Согласно рейтингу, в первой десятке оказались сразу пять швейцарских городов. Первое место досталось Цюриху. На втором оказалась Лозанна. Третье место досталось Женеве, пятое – Базелю и шестое – Берну.

В данном рейтинге Минск занял 283-е место. Вильнюс занял 165-е место, а Варшава оказалась на 167-м месте. Исходя из опубликованных данных, Ереван находится на 184-м месте, Киев – на 266-м месте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com