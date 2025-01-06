Минск вошел в список самых дорогих городов мира
- 6.01.2025, 22:51
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Наша столица расположилась на 283-м месте.
Минск вошел в список дорогих городов мира. Обновленный рейтинг самых дорогих городов мира, куда вошло 327 городов, опубликовала компания Numbeo.
В сообщении сказано, что специалисты в своей оценке исходили из специального индекса, который основан на ценах в Нью-Йорке. Он считается отправной точкой с индексом 100%. Так, в расчет берутся стоимость продуктов, аренды, ресторанов, а также покупательная способность населения.
Согласно рейтингу, в первой десятке оказались сразу пять швейцарских городов. Первое место досталось Цюриху. На втором оказалась Лозанна. Третье место досталось Женеве, пятое – Базелю и шестое – Берну.
В данном рейтинге Минск занял 283-е место. Вильнюс занял 165-е место, а Варшава оказалась на 167-м месте. Исходя из опубликованных данных, Ереван находится на 184-м месте, Киев – на 266-м месте.