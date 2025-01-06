Ученые создали робота, выполняющего китайский массаж 6.01.2025, 23:12

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Разработка открывает новые перспективы в области реабилитации и оздоровления.

Ученые совершили значительный шаг в области медицинской робототехники, создав робота, способного выполнять массаж по методикам традиционной китайской медицины (ТКМ), передает New Voice.

Этот инновационный подход сочетает в себе древние знания о лечении и современные технологии, открывая новые перспективы в сфере здравоохранения и реабилитации.

Робот оснащен двумя манипуляторами, имитирующими человеческие руки. Каждый манипулятор оснащен специальной массажной насадкой, которая позволяет выполнять различные приемы массажа, такие как похлопывание, вибрация, разминание и точечный массаж. Алгоритмы управления роботом позволяют ему адаптироваться к индивидуальным особенностям пациента, обеспечивая безопасный и комфортный массаж.

Разработка робота-массажиста открывает новые перспективы в области реабилитации и оздоровления. Таких роботов можно использовать в медицинских учреждениях, домах престарелых и фитнес-центрах. Кроме того, эта технология может быть использована для создания персонализированных программ массажа, учитывающих индивидуальные потребности каждого пациента.

Несмотря на впечатляющие результаты, перед исследователями стоят еще многие задачи. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы оценить долгосрочные эффекты роботизированного массажа на здоровье человека. Кроме того, важно разработать более сложные алгоритмы управления, которые позволят роботу выполнять еще более широкий спектр массажных техник.

Создание робота-массажиста является важным шагом в развитии медицинской робототехники. Эта технология имеет большой потенциал для улучшения качества жизни людей, страдающих от различных заболеваний. В будущем мы можем ожидать появления новых роботизированных систем, которые будут выполнять еще более сложные медицинские процедуры.

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