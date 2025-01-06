Где и когда помолиться в Минске в Рождество 6.01.2025, 23:39

Адреса и расписание.

За пять минут до полуночи 6 января православные верующие Беларуси смогут присоединиться к трансляции праздничного богослужения из минского Свято-Духова кафедрального собора в эфире телеканала «Беларусь 1».

Возглавит его Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Если вы собираетесь попасть на службу, предлагаем ознакомиться с расписанием богослужений в праздничные дни в некоторых храмах столицы.

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

6 января (понедельник):

17:00 – исповедь

17:30 – всенощное бдение

23:40 – часы 3-й, 6-й.

7 января (вторник):

00:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ночная)

06:30 – исповедь

06:40 – часы 3-й, 6-й

07:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя)

09:30 – исповедь

09:40 – часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя)

16:45 – великая вечерня, утреня славословная, час 1-й.

Петропавловский собор (ул. Раковская, 4)

6 января (понедельник):

17:30 – исповедь

18:00 – всенощное бдение.

7 января (вторник):

00:00 – исповедь

01:00 – часы 3-й, 6-й

01:20 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ночная)

06:30 – исповедь

06:30 – часы 3-й, 6-й

07:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя)

09:30 – исповедь

09:30 – часы 3-й, 6-й

10:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя).

Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)

6 января (понедельник):

17:30 – исповедь

18:00 – всенощное бдение (Державный храм).

7 января (вторник):

00:00 – исповедь (Державный храм)

00:40 – часы 3-й, 6-й

01:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ночная, Державный храм)

06:40 – часы 3-й, 6-й

07:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя, Елисаветинский храм)

08:40 – часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя, Державный храм).

Приход храма Благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

6 января (понедельник):

18:00 – всенощное бдение

20:30 – исповедь

23:30 – часы 3-й, 6-й.

7 января (вторник):

00:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ночная)

08:30 – исповедь

08:40 – часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя)

15:00 – великая вечерня, славление праздника.

Храм Праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)

6 января (понедельник):

17:00 – всенощное бдение

23:30 – исповедь

23:40 – часы 3-й, 6-й.

7 января (вторник):

00:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ночная)

08:30 – исповедь

08:40 – часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста.

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых, улица Калиновского, 121)

6 января (понедельник):

18:00 – всенощное бдение.

7 января (вторник):

08:30 – исповедь

08:40 – часы 3-й, 6-й

09:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя).

С расписанием богослужений в других храмах Минска и Минской области можно ознакомиться a target="_blank" href=http://pravminsk.by/news/raspisanie-bogosluzhenij-v-pravoslavnyh-hramah-minska-i-minskogo-rajona-na-rozhdestvenskij-sochelnik-i-rozhdestvo-hristovo-2025-goda>здесь.

Расписание служб в регионах можно искать на сайте a target="_blank" href=https://hrambel.by/>hrambel.by.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com