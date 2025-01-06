Где и когда помолиться в Минске в Рождество
- 6.01.2025, 23:39
Адреса и расписание.
За пять минут до полуночи 6 января православные верующие Беларуси смогут присоединиться к трансляции праздничного богослужения из минского Свято-Духова кафедрального собора в эфире телеканала «Беларусь 1».
Возглавит его Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Если вы собираетесь попасть на службу, предлагаем ознакомиться с расписанием богослужений в праздничные дни в некоторых храмах столицы.
Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)
6 января (понедельник):
17:00 – исповедь
17:30 – всенощное бдение
23:40 – часы 3-й, 6-й.
7 января (вторник):
00:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ночная)
06:30 – исповедь
06:40 – часы 3-й, 6-й
07:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя)
09:30 – исповедь
09:40 – часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя)
16:45 – великая вечерня, утреня славословная, час 1-й.
Петропавловский собор (ул. Раковская, 4)
6 января (понедельник):
17:30 – исповедь
18:00 – всенощное бдение.
7 января (вторник):
00:00 – исповедь
01:00 – часы 3-й, 6-й
01:20 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ночная)
06:30 – исповедь
06:30 – часы 3-й, 6-й
07:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя)
09:30 – исповедь
09:30 – часы 3-й, 6-й
10:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя).
Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)
6 января (понедельник):
17:30 – исповедь
18:00 – всенощное бдение (Державный храм).
7 января (вторник):
00:00 – исповедь (Державный храм)
00:40 – часы 3-й, 6-й
01:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ночная, Державный храм)
06:40 – часы 3-й, 6-й
07:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя, Елисаветинский храм)
08:40 – часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя, Державный храм).
Приход храма Благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)
6 января (понедельник):
18:00 – всенощное бдение
20:30 – исповедь
23:30 – часы 3-й, 6-й.
7 января (вторник):
00:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ночная)
08:30 – исповедь
08:40 – часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (поздняя)
15:00 – великая вечерня, славление праздника.
Храм Праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)
6 января (понедельник):
17:00 – всенощное бдение
23:30 – исповедь
23:40 – часы 3-й, 6-й.
7 января (вторник):
00:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ночная)
08:30 – исповедь
08:40 – часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста.
Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых, улица Калиновского, 121)
6 января (понедельник):
18:00 – всенощное бдение.
7 января (вторник):
08:30 – исповедь
08:40 – часы 3-й, 6-й
09:00 – Божественная литургия святого Иоанна Златоуста (ранняя).
С расписанием богослужений в других храмах Минска и Минской области можно ознакомиться a target="_blank" href=http://pravminsk.by/news/raspisanie-bogosluzhenij-v-pravoslavnyh-hramah-minska-i-minskogo-rajona-na-rozhdestvenskij-sochelnik-i-rozhdestvo-hristovo-2025-goda>здесь.
Расписание служб в регионах можно искать на сайте a target="_blank" href=https://hrambel.by/>hrambel.by.