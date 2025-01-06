Митрополит Вениамин поздравил православных христиан с Рождеством 6.01.2025, 23:51

Патриарший Экзарх возглавил праздничное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

«В эти дни мы с умилением созерцаем образ пещеры, в которой родился Богомладенец. Но эта пещера есть и свидетельство его великого смирения, истощания, снисхождения к нам, как об этом говорит праздничное богослужение», – говорится в послании Патриаршего Экзарха.

Митрополит Вениамин пожелал белорусам милости Божией на протяжении всей жизни.

«Сердечно поздравляя вас с Рождеством Христовым и Новолетием, желаю, чтобы всякий день вашей жизни был освящен милостью Божией, чтобы вашими поступками руководила деятельная любовь к Богу и ближним, а мысли вдохновлялись спасительными размышлениями о великих делах, которые Господь совершил ради нашего спасения. Пусть радость о Родившемся в Вифлееме Богомладенце Христе всегда исполняет Ваши сердца, а Его благословение пребывает на всех семьях, народе нашем и богохранимом нашем Отечестве», – поздравил Митрополит Вениамин.

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