Россиянин возвращался на войну в Украину с похорон отца, убитого на этой же войне, и погиб в ДТП 7.01.2025, 4:59

Денис Доценко

Прямо у памятника павшим солдатам.

Российский военный погиб в ДТП, возвращаясь на войну в Украине после похорон своего отца, также погибшего на этой же войне. Инцидент произошел у мемориала солдатам, не вернувшимся с войн, пишет российское издание V1.

31-летний Денис Доценко, работавший водителем, был мобилизован в сентябре 2022 года для участия в российском вторжении в Украину. В декабре 2024 года Доценко приезжал на похороны отца, который также участвовал в войне против Украины и погиб в ходе боевых действий.

В ночь на 2 января Доценко, возвращаясь на фронт, остановился у мемориала «Невернувшимся» на трассе М-4 «Дон». Ему позвонила жена, чтобы сообщить о рождении дочери. Прямо в этот момент его сбил автомобиль.

«Денис приехал в отпуск, чтобы похоронить отца. С ним простились 6 декабря. <…> 2 января он возвращался обратно, на «СВО». Перед Ростовом он остановился и вышел из машины. Ему в этот момент жена позвонила и сказала, что только что родила дочку. И его сразу после этой новости сбила машина. Произошло это примерно в 04.30 утра, — рассказали изданию знакомые Доценко. — Мы до сих пор не можем прийти в себя, потому что месяц назад были только похороны его отца, тоже участника СВО, представляете? Такая трагедия… Даже не в бою, а просто в ДТП, это ужасно».

Мемориальный комплекс «Невернувшимся», рядом с которым произошла авария, расположен между Ростовом-на-Дону и Новошахтинском. Он «посвящен солдатам, не вернувшимся с полей сражений. С одной стороны дороги находится стела с улетающими в небытие журавлями, а с другой стороны — скульптура Родины-матери, ждущей своих сыновей», поясняет российское издание.

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