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Православные празднуют Рождество Христово

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  • 7.01.2025, 8:35
  • 1,476
Православные празднуют Рождество Христово

Главные традиции праздника.

7 января светлый праздник Рождества Христова по Юлианскому календарю отмечают верующие православного обряда в ряде церквей, в том числе и Православная церковь в Беларуси.

«Христос родился!» — это традиционное приветствие в этот день. Ответ: «Славим Его!».

25 декабря Рождество праздновали католики и протестанты, часть православных церквей в мире.

А 7 января празднуют православные Белорусской, Сербской, Грузинской и Русской и православных церквей.

Белорусы имеют много давних рождественских традиций. На Рождество было принято разыгрывать вертепы - театральные сценки про рождение Иисуса Христа и побег Марии с младенцем в Египет. Также в эту дату посещают церковное богослужение.

Рождество отмечают с богатым праздничным столом. Еду обычно готовят постную, поскольку за праздничный стол садятся еще на Сочельник, когда продолжается Рождественский пост.

В давние времена елку было принято ставить именно на Рождество, а не на Новый год. Также подарки дарили именно к Рождеству. Главным блюдом на столе была кутья на Рождество.

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