Солдаты КНДР в Курской области выгоняют местных россиян из домов 9 7.01.2025, 8:39

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Их используют в качестве укрытий.

По данным украинских военных, наблюдавших за действиями солдат КНДР с помощью дронов, в селе Махновка (Курская область) северокорейские солдаты выгоняли из домов местных жителей, чтобы использовать их жилища в качестве укрытия. Местные пожилые люди оказывались на улице в сильный мороз, тогда как их дома становились временными укрытиями для северокорейских военных. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Международное разведывательное сообщество InformNapalm получило от украинских военных, выполняющих задачи на Курском направлении, данные объективного контроля.

«Мы несколько раз уточняли эти данные, чтобы убедиться, что речь идёт именно о военных КНДР, а не, например, о российских солдатах из Бурятии. Нам чётко подтвердили, что на видеозаписях были зафиксированы именно северокорейские военные. Их удалось идентифицировать как по характерным внешним признакам, так и по другим разведданным. На записях видно, как они действовали в районе, где понесли значительные потери. Чтобы избежать смерти от ударов дронов, они, вероятно, решили использовать дома местных жителей для укрытия, выгоняя стариков на мороз», - заявили военные.

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