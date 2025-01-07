ISW: У ВСУ в Курской области есть успехи 7.01.2025, 8:49

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Идет начальный этап операции.

С начала наступления в Курской области 6 января украинские силы добились тактических успехов, пишут аналитики американского Института изучения войны.

Как говорится в опубликованном отчете, геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно продвинулись в южной части Бердина, центральной части Русского Поречного и центральной части Новосотницкого (все к северо-востоку от Суджи).

«Усиление украинских наступательных операций в Курской области может быть начальным этапом согласованной украинской операции в Курской области или в других местах театра военных действий, хотя ISW не готов предложить какой-либо конкретный прогноз», - говорится в отчете.

В то же время, отмечают аналитики, российские силы попытались использовать украинские атаки к северо-востоку от Суджи для атаки на других направлениях в Курской области. По данным ISW, российские силы продвинулись к западу от Малой Локни (северо-западнее Суджи).

При этом российское МО заявило, что в Курской области действуют подразделения беспилотников «каспийской морской пехоты», вероятно, имея в виду подразделения беспилотников 177-го морского пехотного полка (Каспийская флотилия). Как отмечают в ISW, это указывает на вероятную переброску подразделений 177-го морского пехотного полка из западной части Запорожской области в Курскую область.

Также, утверждается в отчете ISW, украинские войска продолжают наносить дальние удары по российским тыловым районам в Курской области для поддержки наземных операций.

«По оценкам ISW, украинские силы, возможно, пытаются интегрировать возможности нанесения высокоточных ударов большой дальности и деятельность систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для поддержки наземных операций», - отмечают аналитики.

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