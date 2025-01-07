18-летний белорусский футболист перешел в португальский «Порту»
- 7.01.2025, 9:03
Трофим Мельниченко — самый молодой игрок в истории сборной Беларуси.
Португальские медиа сообщили о том, что 18-летний форвард минского «Динамо» и сборной Беларуси Трофим Мельниченко подписал контракт с «Порту», одним из самых титулованных клубов Португалии.
Контракт белоруса рассчитан до июня 2028 года, сначала он будет выступать за вторую команду португальского гранда.
Мельниченко является самым молодым игроком в истории сборной Беларуси — он сыграл против Болгарии в возрасте 17 лет и 353 дней.
В прошлом сезоне форвард провел за «Динамо» 20 матчей в чемпионате Беларуси и забил 2 мяча.