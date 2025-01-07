18-летний белорусский футболист перешел в португальский «Порту» 7.01.2025, 9:03

Трофим Мельниченко

Фото: IMAGO

Трофим Мельниченко — самый молодой игрок в истории сборной Беларуси.

Португальские медиа сообщили о том, что 18-летний форвард минского «Динамо» и сборной Беларуси Трофим Мельниченко подписал контракт с «Порту», одним из самых титулованных клубов Португалии.

Контракт белоруса рассчитан до июня 2028 года, сначала он будет выступать за вторую команду португальского гранда.

Мельниченко является самым молодым игроком в истории сборной Беларуси — он сыграл против Болгарии в возрасте 17 лет и 353 дней.

В прошлом сезоне форвард провел за «Динамо» 20 матчей в чемпионате Беларуси и забил 2 мяча.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com