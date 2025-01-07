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18-летний белорусский футболист перешел в португальский «Порту»

  • 7.01.2025, 9:03
18-летний белорусский футболист перешел в португальский «Порту»
Трофим Мельниченко
Фото: IMAGO

Трофим Мельниченко — самый молодой игрок в истории сборной Беларуси.

Португальские медиа сообщили о том, что 18-летний форвард минского «Динамо» и сборной Беларуси Трофим Мельниченко подписал контракт с «Порту», одним из самых титулованных клубов Португалии.

Контракт белоруса рассчитан до июня 2028 года, сначала он будет выступать за вторую команду португальского гранда. 

Мельниченко является самым молодым игроком в истории сборной Беларуси — он сыграл против Болгарии в возрасте 17 лет и 353 дней. 

В прошлом сезоне форвард провел за «Динамо» 20 матчей в чемпионате Беларуси и забил 2 мяча.

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