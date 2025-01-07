Семь провалов белорусских властей

Семь провалов белорусских властей1
- 7.01.2025, 9:21
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Прошлый год не стал исключением.
Власти в очередной раз не выполнили ряд обещаний, которые давали гражданам Беларуси. «Салідарнасць» перечисляет часть из них.
Выход на серийное производство белорусских электромобилей
Давний сериал с созданием отечественного электрокара получил продолжение в 2024-м – да еще какое. В начале года Александр Лукашенко заявился на завод «БелДжи» и потребовал выйти на серийное производство белорусских электромобилей к 1 января 2025 года.
Впрочем, чиновники уже привыкли к странным и необоснованным задачам правителя. Директор «БелДжи» Геннадий Свидерский в последнем интервью не стал даже оправдываться за невыполнение задачи:
— Пять опытных образцов BELGEE eX50 уже готовы… Это все еще опытные образцы, и цель данной опытно-промышленной партии — оценить технические и коммерческие параметры машины, а также ее конкурентоспособность.
Довольно прозрачно намекнул он и о перспективах белорусского электрокара:
— Одно дело — производить модель, изначально проектировавшуюся как электромобиль. Совсем другое — в авто с ДВС убирать бензобак и вставлять иное оборудование. Это может вызвать рост себестоимости по сравнению с конкурентами.
Запуск электрички до минского аэропорта и «восстановление всех дорог»
В 2020-м Лукашенко заявил: в Национальный аэропорт «Минск» в течение 2-3 первых лет следующей пятилетки будет подведена электричка из столицы. Обещание не выполнено, чему, впрочем, стоит порадоваться: экономической целессобразности в строительстве железной дороги к аэропорту не было в прошлом, и тем более нет теперь – при запрете «Белавиа» летать в Европу и малом пассажиропотоке.
Вообще, давать «транспортные» обещания – одно из любимых занятий правителя, который известен тем, что не отвечает за свои слова. Так в марте 2024-го Лукашенко заявил, что уже к 9 мая «все дороги должны быть восстановлены».
Из последнего – перед Новым Годом он заявил о планах связать города-спутники с Минском скоростными путями. Но если пятнадцать лет назад в его высказываниях фигурировала просто железная дорога, то в новой версии старого обещания – появилось «наземное метро».
Отмена роуминга между Беларусью и Россией
Договоренность об этом была заключена еще в 2018 году. Первоначально решение должно было вступить в силу в 2022-м. Затем и белорусские, и российские чиновники не раз повторяли, что в 2024-м роуминг уж точно отменят.
И в который раз этого не произошло. Новое обещание – роуминг с РФ отменят с 1 марта 2025 года.
Начало ремонта в Красном костеле
Храм в центре Минска власти закрыли в 2022-м, заявив о необходимости ремонта после пожара. В октябре следующего года зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран заявил, что реконструкция костела св. Симеона и Елены в Минске «ведется по плану» и в первом квартале 2024-го «должны начаться работы в здании».
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Но этого не произошло ни в первом, ни во втором, ни в третьем, ни в четвертом кварталах. Последняя новость – власти потребовали от прихода костела погасить задолженность в размере 148 тысяч рублей.
Широкое применение отечественной вакцины от COVID-19
Несколько лет назад Лукашенко отметился странным требованием создать белорусскую вакцину от ковида. В начале 2023-го тогдашний министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил: широкое применение отечественной вакцины от COVID-19 планируется начать в Беларуси в 2024 году.
И вот на улице уже 2025-й, а белорусской вакцины «БелКовидВак» в поликлиниках как не было, так и нет. Осенью сообщалось о жалобах белорусов на то, что вообще никакой вакцины нет, но затем подвезли российскую «Спутник Лайт».
Белые халаты отмечали: «Очевидно, что план на 2024 год полностью провален – производство белорусской вакцины не началось».
Запуск белорусского спутника
Мало кто уже помнит, но когда-то власти заявляли, что в довольно скором времени Беларусь превратится в крупного производителя спутников. Периодически чиновники давали обещания по конкретным срокам запусков.
Например, в 2021-м глава Академии наук Владимир Гусаков заявил о сотрудничестве с россиянами:
— Предусмотрено создание группировки из двух космических аппаратов, запуск первого запланирован пока на 2024 год.
В прошлом году власти об этом обещании не вспоминали.
Запуск Нежинского горно-обогатительного комбината
Почти десятилетие назад Лукашенко и российских олигарх Михаил Гуцериев уверяли: когда в нашей стране заработает второе предприятие по производству калийных удобрений, белорусы заживут намного лучше.
Только вот строительство в Любанском районе все никак не завершится. Закончить его должны были в 2023-м, но и в 2024-м этого не произошло. Более того, выяснилось, что дела с Нежинским ГОК обстоят довольно плачевно.
Гуцериев заявил, что после введения санкций он «потерял интерес к этом проекту» и передал его «белорусскому государству», положительно ответив на вопрос о «национализации по сути».
Другой «мегауправленец» Лукашенко отметился в 2024-м такими словами о Неинском ГОК: «Пожалуйста, наведите порядок, насколько возможно это на стройке».
Полтора года назад чиновники заявляли, что Нежинский ГОК должен заработать к 1 июня 2025 года. Но уже очевидно, что и это обещание будет провалено.