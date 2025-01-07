«Немецкая волна»: ВСУ посылают сигнал Трампу
- 7.01.2025, 9:30
Целей наступления в Курской области может быть несколько.
Новое наступление ВСУ в Курской области может быть еще одной попыткой показать избранному президенту США Дональду Трампу и его команде, что Украину «имеет смысл поддержать», считает австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер.
Он также отмечает, что рано говорить о «фактическом наступлении», так как это бы означало использование крупных соединений и видов вооруженных сил по всей территории, чтобы достичь целей на оперативном уровне.
«Что мы видим сейчас, так это передовую контратаку с участием до трех бригад или их частей», - говорится в материале «Немецкой волны».
Кроме того, СМИ пишет, что целей этого движения может быть несколько. Одна из них — «вырваться из пузыря» российских атак с трех сторон, которые происходят последние месяцы. Из-за этого ВСУ, по информации журналистов, уже потеряли около половины ранее занятой украинскими военными территории РФ.
«Цель может заключаться в том, чтобы поставить российские войска в оборонительное положение, чтобы помешать им наращивать наступательные действия», - объяснил редактор The Economist Шашанк Джоши.
Другая цель — дополнительные территории в качестве разменной монеты перед переговорами после инаугурации Трампа. Однако здесь эксперты подчеркивают, что эта атака ВСУ может быть обманным маневром, а основной удар будет нанесен в другом месте.
«Я считаю, что к 20 января нас еще ждут сюрпризы. Если вы посмотрите на северо-восток Украины, то фронт не полностью обеспечен российской стороной. Есть некоторые районы, которые могут быть использованы для дальнейшего продвижения, чтобы добиться максимального успеха перед возможными переговорами», - добавил Райснер.