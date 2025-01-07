«Фицо абсолютно промахнется» 7.01.2025, 9:39

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Как Словакия протестует против пророссийского премьера.

В Словакии начались протесты из-за поездки премьера Роберта Фицо в Москву. Как развивается ситуация? Есть ли опасность для пророссийского главы правительства Словакии?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым.

— Пока прошли два митинга, первый был 23 декабря, второй был 3 января, и вот на этой неделе, 10 января, запланированы митинги и в других городах Словакии. В Братиславе проходят эти митинги на одной из главных площадей города, на Площади Свободы, как раз перед зданием правительства.

Во втором митинге приняло участие 4000 человек. Я думаю, что количество участников будет расти. Эти митинги организовывает гражданская инициатива «Мир для Украины». Это инициатива, занимающаяся гуманитарной помощью, ее представители ездят в Украину, привозят туда гуманитарную помощь, встречаются с украинцами. То есть это уже довольно известная организация.

Что касается общего настроения в Словакии, то оппозиционные партии резко критикуют правительство, особенно Роберта Фицо, за его высказывания, действия, ту же поездку в Москву. Все его действия называют предательством, сдачей страны кровавому диктатору, агрессору, отходом от прозападной линии во внешней политике. То есть оппозиционная часть общества реагирует на это довольно резко и активно.

Если говорить про избирателей нынешней правительственной коалиции, особенно главной правительственной партии «СМЕР», то с их стороны пока, честно говоря, я не заметил, чтобы кто-то активно Фицо поддерживал, и критики тоже, понятное дело, нет. Я думаю, что они, наверное, сходятся с Фицо в оценке событий в мире, потому что Роберт Фицо известен как пророссийский политик уже давно, и большая часть его избирателей, по сути дела, с этим согласна.

Анализируя, каким образом это повлияет на общую ситуацию с точки зрения соотношения сил в парламенте и каких-то подвижек, допустим, на политической сцене, то я думаю, что это может все приложиться к той критике, с которой сейчас сталкивается правительство в социально-экономических вопросах. Так что это для оппозиции такой (это может немного цинично звучать) удобный повод, потому что оппозиция с самого начала критикует правительство за его действия и в социально-экономической области, и в области политической демократии.

Эти манифестации, которые, судя по всему, будут продолжаться, могут стать если не триггером, то как минимум усилить позиции оппозиционных партий. Если не произойдет никаких изменений (а я думаю, что они не произойдут), эти темы будут накладываться одна на другую. То есть это и внешнеполитические вопросы, и предательство в отношении западного курса, и сотрудничество с Россией, и прочее — все это будет комбинироваться с критикой политики власти в других областях.

— Фицо в своей предвыборной кампании обещал словакам дешевый газ. Теперь же цены явно пойдут в вверх. Насколько это ударит по позициям словацкого премьера?

— В принципе, все, что влияет на материальное положение граждан, в целом имеет большое значение, особенно именно в том избирательном сегменте, тяготеющем к партиям такого типа, которые сейчас в правительстве. Но надо сказать, что ситуация все-таки не выглядит настолько драматичной, чтобы здесь как-то резко выросли цены. Пока было принято решение, что в 2025-м году цены на газ и на электроэнергию, то есть все, что связано с энергетическими вопросами, будут с подачи правительства заморожены регулятором, который занимается вопросами ценообразования на такие поставки.

На самом деле запасов газа у Словакии пока достаточно, то есть в ближайшем будущем, я думаю, цены на газ все-таки не вырастут. Они, конечно, могут подняться вследствие каких-то закупок из альтернативных источников, но здесь цены могут повышаться не только на газ. В Словакии три месяца назад был одобрен пакет экономической финансовой консолидации, где были повышены налоги на определенные продукты и товары, поэтому в этом году в целом будут повышаться цены на многие товары широкого потребления, на продукты. Это все будет сказываться на материальном положении граждан.

Здесь стоит отметить, что Фицо, конечно, является большим мастером популизма, он даже сам себя как-то назвал мировым чемпионом по популизму. Cкорее всего, если действительно начнут расти цены на газ, то он будет обвинять в этом оппозицию, Украину, лично Зеленского, Евросоюз и даже Запад как целое, что это все они, что они не помогли Словакии. Фицо будет говорить, что он пытался вопрос решить, в том числе и когда поехал в Москву встречаться с Путиным. Так что здесь с его стороны есть определенный рычаг, как подействовать на настроения своих избирателей. Я думаю, к сожалению, что значительная часть его электората примет этот аргумент.

— Фицо угрожал украинским беженцам, что он обрежет социальные выплаты. На что еще может пойти глава правительства Словакии?

— Он обещал, что Словакия якобы перестанет поставлять электроэнергию Украину, и хотя теоретически это исключить невозможно, это будет, конечно, связано с серьезными последствиями. Сейчас сложно сказать, пойдет ли Фицо на это в конце концов или нет, потому что, во-первых, электроэнергию Украине Словакия поставляет не только за счет производства на государственных электростанциях, есть еще и частные компании, которые этим занимаются. То есть непонятно, каким образом он это все будет делать, каким образом вообще правительство будет вмешиваться в частный бизнес, ведь уже все-таки подписаны контракты.

И еще, я думаю, это самое важное, такое решение будет противоречить европейским нормам. То есть Фицо, если попытается перекрыть поставки электроэнергии Украине, думаю, может нарваться на дополнительный конфликт с Евросоюзом, а ему вряд ли этого хотелось бы. Так что здесь мне все же кажется, что он не примет самых радикальных мер. Но повторяю, полностью этого исключить нельзя

Что касается сокращения помощи беженцам, то здесь, я думаю, это больше моральный вопрос. Опять-таки, каким образом он это все сделает? Здесь он также может войти в противоречие с Европейским Союзом и окончательно стать аморальным изгоем.

Кстати, возвращаясь к возможному прекращению поставок электроэнергии в Украине, стоит отметить, что Польша и Румыния уже заявили, что они в таком случае поддержат Украину. То есть здесь, как говорится, Фицо абсолютно промахнется, потому что это все сократит доход в госбюджет. Налоги поступают и от государственной компании в том числе, так что здесь будут определенные сложности. А деньги популист Фицо считать умеет.

Трудно сказать, что еще может Фицо предпринять, каким образом может еще навредить Украине. Он может, например, на уровне Евросоюза проталкивать какие-то решения, которые будут не в пользу Украины. Или наоборот блокировать решения, которые будут в пользу Украины. В этом он, в принципе, уже давно был замечен.

Хоть ранее Фицо не был так радикален, как Виктор Орбан, но своим поведением в последние несколько недель, в том числе и поездкой в Москву, он уже Орбана обогнал. Фицо уже воспринимается как такой троянский конь России в Центральной Европе и Евросоюзе.

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