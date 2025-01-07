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Беларусь в рейтинге паспортов оказалась на одном уровне с Косово

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  • 7.01.2025, 9:47
Беларусь в рейтинге паспортов оказалась на одном уровне с Косово

Лишь 53-е место.

Белорусский паспорт занял 53-е место в рейтинге паспортов. Место в рейтинге зависит от числа стран, в которые владелец паспорта может приехать без визы или в которых может получить визу по прибытии.

На первом месте находится паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, на втором — испанский. А третье место делят сразу 14 европейских стран. Из соседей Беларуси самое высокое место в рейтинге —  у польского паспорта. Он занимавет четвертую позицию.

В рейтинге не учтены проблемы, с которыми сталкиваются политически активные владельцы белорусских паспортов, вынужденные жить за рубежом.

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