Беларусь в рейтинге паспортов оказалась на одном уровне с Косово 1 7.01.2025, 9:47

Лишь 53-е место.

Белорусский паспорт занял 53-е место в рейтинге паспортов. Место в рейтинге зависит от числа стран, в которые владелец паспорта может приехать без визы или в которых может получить визу по прибытии.

На первом месте находится паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, на втором — испанский. А третье место делят сразу 14 европейских стран. Из соседей Беларуси самое высокое место в рейтинге — у польского паспорта. Он занимавет четвертую позицию.

В рейтинге не учтены проблемы, с которыми сталкиваются политически активные владельцы белорусских паспортов, вынужденные жить за рубежом.

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