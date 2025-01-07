Беларусь в рейтинге паспортов оказалась на одном уровне с Косово

Беларусь в рейтинге паспортов оказалась на одном уровне с Косово1
- 7.01.2025, 9:47
Лишь 53-е место.
Белорусский паспорт занял 53-е место в рейтинге паспортов. Место в рейтинге зависит от числа стран, в которые владелец паспорта может приехать без визы или в которых может получить визу по прибытии.
На первом месте находится паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, на втором — испанский. А третье место делят сразу 14 европейских стран. Из соседей Беларуси самое высокое место в рейтинге — у польского паспорта. Он занимавет четвертую позицию.
В рейтинге не учтены проблемы, с которыми сталкиваются политически активные владельцы белорусских паспортов, вынужденные жить за рубежом.