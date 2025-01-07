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Потери РФ превысили еще одну психологическую отметку

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  • 7.01.2025, 9:55
  • 4,190
Потери РФ превысили еще одну психологическую отметку

Только за минувшие сутки россияне потеряли 1970 солдат.

С начала полномасштабного вторжения потери страны-агрессора России составляют 800 010 военных убитыми и ранеными. За минувшие сутки войска РФ потеряли на войне в Украине 1970 солдат.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 7 января.

Потери российской армии в военной технике составляют:

танков — 9710 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 20189 (+25) ед,

артиллерийских систем — 21710 (+45) ед,

РСЗО — 1260 (+2) ед,

средств ПВО — 1038 (+4) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 21708 (+83),

крылатых ракет — 3014 (+0),

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 33226 (+170) ед,

специальной техники — 3681 (+0).

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