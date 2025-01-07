Потери РФ превысили еще одну психологическую отметку

Потери РФ превысили еще одну психологическую отметку4
- 7.01.2025, 9:55
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Только за минувшие сутки россияне потеряли 1970 солдат.
С начала полномасштабного вторжения потери страны-агрессора России составляют 800 010 военных убитыми и ранеными. За минувшие сутки войска РФ потеряли на войне в Украине 1970 солдат.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 7 января.
Потери российской армии в военной технике составляют:
танков — 9710 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 20189 (+25) ед,
артиллерийских систем — 21710 (+45) ед,
РСЗО — 1260 (+2) ед,
средств ПВО — 1038 (+4) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21708 (+83),
крылатых ракет — 3014 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 33226 (+170) ед,
специальной техники — 3681 (+0).