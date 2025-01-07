«Их разбили всех» 1 7.01.2025, 10:13

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Пленный российский морпех рассказал о потерях военных КНДР в Курской области.

Северокорейские военные, которых диктатор КНДР Ким Чен Ын отправил в Россию для участия в войне против Украины, несут большие потери и сами забирают с поля боя тела своих погибших.

Об этом на видео, опубликованным международным разведывательным сообществом InformNapalm, рассказал вояка из 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты РФ.

Максим Кузьмичев, попавший в плен к бойцам Сил обороны Украины в Курской области РФ, успел повоевать всего несколько месяцев — контракт с Минобороны РФ он подписал в октябре, «чтобы уйти от уголовной ответственности».

Северокорейцы, по его словам, приехали на позиции 16 декабря.

«Я был в шоке, конечно. Остальные тоже», — рассказал военнопленный, добавив, что северокорейцы ничего не понимают.

По его словам, даже могут направить оружие на своего. Поэтому для распознавания на «свой-чужой» был введен пароль — «дракон».

«Потому что они даже не смотрят, им на повязки все равно, они застрелят любого. «Я дракон» говоришь. А по-русски они ничего не понимают. Были такие случаи, когда они, да, наставляли оружие в темноте. Говоришь им: «Я дракон», — сообщил Кузьмичев.

Иначе, говорит он, могут и убить.

По словам пленного вояки, северокорейцам, которых отправили на войну против Украины, по 18−20 лет. Вооружены они автоматами, пулеметами, одноразовыми гранатометами.

Кузьмичев также сообщил, что его задачей была эвакуация раненых северокорейцев, то есть «трехсотых».

«То есть, от точки ноль, где Куриловка, на точку эвакуации. Заходило их 220 с копейками, а трехсотых было около 80, примерно, и около 40 было двухсотых (погибших — ред.). Ихние же оставались собирать, двухсотых мы не выносили», — рассказал военнопленный.

Россиянин также рассказал, что солдаты из Северной Кореи понесли большие потери.

«Повоевали они три дня и на четвертый день их начали уводить. Сразу же. Их разбили всех. Никаких успехов у них не было, развернулись и ушли. Их развернули, вывели, их много погибло. Я не знаю, кто, но кто-то уже дал распоряжение, потому что на четвертый день они собрались и начали уже на возврат все, уходили уже… Их развернули всех и они все уже, ничего у них не получилось», — утверждает Кузьмичев, добавив, что с того момента северокорейцев он больше не видел.

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