Лукашенко оказался трусом 14 Telegram-канал «СерпомПо»

7.01.2025, 10:33

13,602

Прямо как Шариков с червонцами.

Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману, в котором привел слова Лукашенко, относящиеся к февралю 2022 года: «Он сказал, что «это не я, с моей территории запускал ракеты Путин». Это его слова, у меня есть свидетели. Он просил прощения. … Я ему сказал, что он такой же убийца, а он мне сказал: «Пойми, нельзя воевать с русскими». Говорю ему: «Как ты это допустил?» Он говорит: «Ну ладно, ударь по НПЗ, ты же знаешь, как он много для меня значит».

Поразительно.

Лукашенко в ужасе бросился все отрицать, выслав отдуваться своего пресс-секретаря, которая сообщила поразительную деталь. Якобы, телефонный разговор Лукашенко с Зеленским «состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского».

То есть, еще и Колю замазали, на него ответственность возложили. Прямо как Шариков с червонцами: «Зинка вон, взяла!».

Для настоящих и будущих историков наше время оставляет немало запутанных тем. Им предстоит разбираться в кучах лжи. Мы, однако, в них верим.

Неужели Зеленский выдумал такие подробности? «Совпадение? Не думаю».

Если рассказанное верно, то Лукашенко, по которому едва ли не плачет скамья подсудимых, отлично показал, что он за друг Путину.

Здесь все – и мифическое, существующее лишь на бумаге «союзное государство», и «единство судеб двух народов», и «мы как один, против Запада». Отлично спихнул ответственность на Путина, да еще и удар по НПЗ предложил (с этим на суде над Лукашенко стоило бы разбираться отдельно).

Трусливый, лживый, подлый, пахнущий пыточными Окрестина человек. Вот кому недалекий Путин сунул тактическое ядерное оружие. Вот она — диктаторская дружба. «Это не я, это Путин».

Telegram-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com