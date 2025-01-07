Председатель Военного комитета НАТО: Инвесторы, вы сошли с ума? 6 7.01.2025, 11:04

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Лейтенант-адмирал Роб Бауэр



Фото: Wikipedia.org

Адмирал Роб Бауэр призвал вкладываться в оборонную промышленность.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что западные рейтинговые агентства, банки и пенсионные фонды ведут себя «неразумно», избегая инвестиций в оборонную промышленность.

«Почему вас не убедили триллионы долларов? Что случилось с вашим бизнес-инстинктом? Вы что, с ума сошли? И это то, что я говорю и пенсионным фондам. Вы глупые? Если вы смотрите на рентабельность инвестиций, то в течение следующих 20 лет нужно будет потратить очень много денег», — сказал он в комментарии Financial Times.

По его словам, непонимание инвесторами своей роли в «коллективной обороне» означает, что они рискуют потерять значительное государственное финансирование.

«Речь идет о перераспределении сил между Китаем и США. Если смещаются тектонические плиты, происходят землетрясения. Если смещаются плиты геополитической силы, то возникают войны. Я не думаю, что будут мировые войны как таковые, но региональные войны, как мы видим сейчас, вероятно, являются частью нашего ближайшего будущего», — отметил адмирал.

Бауэр рассказал, что до сих пор существуют пенсионные фонды и банки, которые говорят, что инвестировать в оборону якобы неэтично, потому что она «убивает людей».

«А еще есть вопрос целей устойчивого развития, и я им говорю: „Поезжайте и посетите Газу. Поезжайте в Украину. Поезжайте в Йемен. Поезжайте в Сирию и посмотрите. Вы увидите, что делает война“», — добавил он.

Председатель военного комитета НАТО также отметил, что инвестиции в оборону с целью сдерживания являются лучшей мерой устойчивого развития.

Бауэр отметил, что был шокирован, посетив финансовую встречу, организованную американским финансистом в Лос-Анджелесе в 2024 году, где он был единственным, кто оделся в военную форму, а вопрос обороны никого не интересовал.

«Вся эта идея о том, что деньги не связаны с безопасностью, вызывает беспокойство, потому что экономика процветает только в стабильной и безопасной стране. А эту стабильность и безопасность уже 75 лет гарантирует НАТО» — подчеркнул адмирал.

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