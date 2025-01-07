Победный танец главного тренера «Милана» с сигарой стал хитом Сети
- 7.01.2025, 11:13
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Миланский клуб стал обладателем футбольного Суперкубка Италии.
В рамках финала футбольного Суперкубка Италии Милан добыл волевую победу над Интером (3:2) и завоевал трофей.
Новоиспеченный тренер «россонери» Сержиу Консейсан красочно отпраздновал триумф своей команды.
Специалист в раздевалке команды станцевал, а во время этого курил сигару.
SERGIO CONCEICAO IS A VIBE! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/RWFcH9votN— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 6, 2025