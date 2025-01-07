Предполагаемый племянник главы МВД Беларуси стал советником министра обороны Украины 5 7.01.2025, 11:17

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Александр Кубраков

Ранее он занимал пост вице-премьера страны.

Министр обороны Рустем Умеров во вторник, 7 января, сообщил, что назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах. По данным украинских и белорусских СМИ, Александр — племянник главы МВД Беларуси Ивана Кубракова.

«Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя Укравтодора является важным и поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины», — сообщил Умеров.

Ранее Кубраков занимал пост вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. 9 мая 2024 года его уволили с должности.

Украинские и белорусские СМИ не раз сообщали о том, что Александр Кубраков является родственником главы МВД Беларуси Ивана Кубракова.

В семье Ивана Кубракова, который родился в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области, было пятеро детей. Старший Николай родился в 1960 году, в 1961 — Михаил, в 1964 — Виктор, в 1969 — Сергей, а в 1975 — Иван. Николая и называют отцом украинского чиновника. Отмечается, что он первым из братьев пошел работать в милицию.

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