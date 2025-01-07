На Рождество Путин и глава РПЦ провели странный ритуал15
- 7.01.2025, 11:35
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Патриарх Гундяев освятил нательные кресты с инициалами главы Кремля.
Сегодня ночью Путин принял участие в рождественском богослужении, после чего приехал в московский храм Христа Спасителя, чтобы встретиться с главой РПЦ Владимиром Гундяевым (известный как патриарх Кирилл).
По просьбе Владимира Путина глава Русской православной церкви освятил нательные кресты для командующих группировками войск, которые воюют в Украине. На цепочках выгравируют инициалы Путина, сообщается на сайте РПЦ.
Отметим, что это довольно странная практика, на нательные кресты и цепочки обычно наносят священные тексты, а не инициалы земных правителей.