закрыть
7 января 2025, вторник, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Рождество Путин и глава РПЦ провели странный ритуал

15
  • 7.01.2025, 11:35
  • 3,312
На Рождество Путин и глава РПЦ провели странный ритуал

Патриарх Гундяев освятил нательные кресты с инициалами главы Кремля.

Сегодня ночью Путин принял участие в рождественском богослужении, после чего приехал в московский храм Христа Спасителя, чтобы встретиться с главой РПЦ Владимиром Гундяевым (известный как патриарх Кирилл).

По просьбе Владимира Путина глава Русской православной церкви освятил нательные кресты для командующих группировками войск, которые воюют в Украине. На цепочках выгравируют инициалы Путина, сообщается на сайте РПЦ.

Отметим, что это довольно странная практика, на нательные кресты и цепочки обычно наносят священные тексты, а не инициалы земных правителей.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип