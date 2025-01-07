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На свободу вышла осужденная за протесты учительница китайского

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  • 7.01.2025, 11:44
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На свободу вышла осужденная за протесты учительница китайского
Дарья Хмельницкая

Ее помиловали.

24-летняя политзаключенная Дарья Хмельницкая, которую ранее приговорили к пяти с половиной годам колонии, находится на свободе. Информацию об этом опубликовал Белорусский ПЕН-центр,

На странице Белорусского ПЕНа указа дата освобождения Хмельницкой — 12 декабря 2024 года. Также сказано, что учительница была освобождена по помилованию. Других подробностей не приводится.

Вероятно, Хмельницкая была среди помилованных Александром Лукашенко 9 декабря прошлого года — тогда он подписал указ, касавшийся 29 человек, «совершивших преступления экстремистской направленности». Однако конкретные фамилии в документе привычно не приводились.

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