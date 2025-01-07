На свободу вышла осужденная за протесты учительница китайского

На свободу вышла осужденная за протесты учительница китайского1
- 7.01.2025, 11:44
- 1,340
Ее помиловали.
24-летняя политзаключенная Дарья Хмельницкая, которую ранее приговорили к пяти с половиной годам колонии, находится на свободе. Информацию об этом опубликовал Белорусский ПЕН-центр,
На странице Белорусского ПЕНа указа дата освобождения Хмельницкой — 12 декабря 2024 года. Также сказано, что учительница была освобождена по помилованию. Других подробностей не приводится.
Вероятно, Хмельницкая была среди помилованных Александром Лукашенко 9 декабря прошлого года — тогда он подписал указ, касавшийся 29 человек, «совершивших преступления экстремистской направленности». Однако конкретные фамилии в документе привычно не приводились.