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Казахстан получил от Бразилии данные с самописцев самолета Azerbaijan Airlines

  • 7.01.2025, 11:57
Казахстан получил от Бразилии данные с самописцев самолета Azerbaijan Airlines

Самолет разбился 25 декабря вблизи города Актау.

Лаборатория военно-воздушных сил Бразилии направила казахстанским следователям данные с бортовых самописцев с самолета Azerbaijan Airlines. Самолет разбился 25 декабря вблизи города Актау, передает «Радио Свобода».

Как заявили представители лаборатории, 6 января они завершили изъятие данных с самописцев в кабине самолета Embraer.

Ранее после авиакатастрофы власти Казахстана объявили, что регистраторы направляются в Бразилию, страну производства самолета. Это произошло после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия пытается скрыть причину трагедии.

Напомним, 25 декабря в аэропорту казахского города Акау разбился самолет Embraer 190, в результате чего погибли 38 человек.

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