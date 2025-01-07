«Зеленский дал хороший пас Трампу» 13 7.01.2025, 12:24

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У избранного президента США есть уникальная историческая возможность.

Украина демонстрирует готовность к дипломатическому диалогу с РФ, но с позиции силы. И модератором успеха переговоров может стать именно новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Такие посылы есть в интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману. Об этом сказал кандидат политических наук, глава украинской «Международной ассоциации малых городов» Алексей Буряченко.

- Владимир Зеленский дает хороший серьезный пас новоизбранному президенту Соединенных Штатов, что мы готовы к диалогу, что у Трампа есть историческая возможность, действительно, возможно, даже получить Нобелевскую премию мира, будучи главным модератором успешных переговорных процессов между Россией и Украиной, — комментирует гость эфира.

Он также уверен, что российский диктатор заинтересован во встрече с Трампом. По мнению Буряченко, она является «голубой мечтой» Путина.

«Для него [Путина] важно сейчас, первое, «отползти» от проигранной войны против Украины, при этом сохранив лицо и сохранившись как президент Российской Федерации, то есть не получив серьезной внутриполитической дестабилизации… Он хочет встречи с новоизбранным президентом Соединенных Штатов, это как голубая мечта… Потому что он стремится к легитимизации.

И, кстати говоря, об этом вспоминал тоже в интервью президент Владимир Зеленский, немножко другими словами. Да, для Путина важно после того, что он сделал, после акта геноцида, после подрыва дамб, после экоцидов, после «Орешников», обстрела межконтинентальными баллистическими ракетами мирного города, после, по сути, уничтожения всей архитектуры мировой безопасности, пожать руку Трампу. Конечно, Путин за это готов отдать чрезвычайно много», — считает политолог.

В этой ситуации, по словам эксперта, Украине «важно не продешевить».

«Если встреча Трампа и Путина впоследствии будет планироваться, то она должна, конечно же, происходить на полностью сформулированных условиях, на сильных условиях в сторону Украины, которые совпадают с сильной позицией Трампа», — заключил Алексей Буряченко.

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