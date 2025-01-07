Православные отмечают Рождество Христово: фоторепортаж из главного храма Минска 8 7.01.2025, 12:29

1,626

Тысячи белорусов собрались в храмах на праздничных богослужениях.

Православные христиане в этот заснеженный январский день празднуют Рождество Христово — не просто красивый, уютный, но и один из самых значимых праздников церковного календаря. Христиане веруют, что Бог в эту ночь пришел к нам в образе человека и стал одним из нас. Пришел для того, чтобы спасти людей и избавить их от грехов.

В ночь накануне Рождества тысячи белорусов собрались в храмах на праздничных богослужениях, а журналисты Onlíner, в свою очередь, подготовили фоторепортаж из Свято-Духова кафедрального собора — главного православного храма столицы.

Отмечать Рождество верующие начали еще вчера — в сочельник, который знаменует завершение продолжительного 40-дневного поста. Традиционно этот день православные проводят в посте. Принимать пищу кроме так называемого сочива (постное блюдо, приготовленное из зерен пшеницы) или другой постной еды не принято до появления на небе первой звезды. После этого родственники садятся за стол, накрытый белой скатертью, и позже отправляются на службу в церковь.

Собираться в Свято-Духовом соборе верующие начали еще вечером. И ближе к полуночи, когда началась божественная литургия, в храме практически уже не было свободного места.

Праздничные богослужения возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

— Рождество Христово объединяет людей. Ради человека и нашего спасения Христос сошел на землю. И это побуждает нас к тому, чтобы сердца наши раскрылись добротой по отношению к ближним нашим. Чтобы благодарность к Богу раскрывалась в нас через то же отношение к ближнему. Через словословие к Богу: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».

О празднике можно говорить много, но всего этого тем не менее будет недостаточно. Потому что таинство Рождества Христова лишь отчасти открывается людям.

И открывается настолько, насколько мы внутренне к этому готовы. Насколько мы следуем примеру Христа. Пусть же радость сегодняшней рождественской ночи вдохновляет каждого из нас на то, чтобы по жизни идти правильно и богоугодно. С благодарностью к Богу, в осознании его великой любви к каждому из нас и ко всему человечеству, — кроме прочего сказал присутствующим после литургии митрополит Вениамин.

В Рождество близкие соберутся за праздничным столом. В церквях тем временем продолжатся праздничные богослужения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com