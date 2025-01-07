Ян Малицкий: Как минимум один из преступников был «с востока» 7.01.2025, 12:55

3,376

Директор программы Калиновского рассказал о нападении на него в Варшаве.

В конце декабря в Варшаве неизвестные напали на руководителя Центра и директора стипендиальной программы имени Кастуся Калиновского Яна Малицкого, с травмами головы он попал в больницу.

Сейчас профессор восстанавливается, он рассказал Rzeczpospolita о произошедшем и с чем это может быть связано, а также своих дальнейших планах.

Ян Малицкий рассказал, что накануне нападения он был на встрече, она закончилась поздно. После мероприятия мужчина пошел через плохо освещенный Казимировский парк. Из кустов к нему вышли двое мужчин в форме, похожей на полицейскую, и профессор решил, что это правоохранители.

«Один из них спросил меня, как меня зовут. Я решил, что полицейский имеет право выйти даже из-за кустов и задать вопросы. Если бы не эта форма, я бы, наверное, ускорил шаг и пошел дальше. Но в этой ситуации я ответил. После этого я ничего не помню. Я пришел в сознание на носилках скорой помощи в 22.41. Я лежал на тротуаре 20 минут. В этом месте была огромная лужа крови. Я не знаю, кто вызвал скорую», — сообщил Ян Малицкий.

У профессора оказалась серьезная травма головы: перелом черепа, две гематомы и сотрясение мозга. У него была частично потеряна память, но постоянно происходит улучшение.

Ян Малицкий считает, что по крайней мере один из нападавших был «с востока» — возможно, из Беларуси или Украины. К таким выводам он пришел после того, как вспомнил каким образом «полицейский» строил фразы при общении с ним — они не характерны для поляков. Профессор убежден, что это не было хулиганское нападение — у него не взяли деньги и телефон, также он уверен, что его не хотели убивать. Напавших на профессора мужчин не нашли.

«Вероятно, это была атака, призванная запугать меня, Центр и, возможно, белoрусскую эмиграцию в Польше. Тем более, что грядет очередная крупная фальсификация», — сказал профессор.

Малицкий отметил, что произошедшее мало что изменит для него самого:

«Если я выжил, то не ради того, чтобы запереться в кабинете. Я не боюсь, поэтому я должен делать свое дело. Но после того, через что мне пришлось пройти, я буду гораздо осторожнее. <…> Я не несу ответственности за других, но не ожидаю, что белорусская, украинская, российская или какая-либо другая эмиграция в Польше испугается. Они также будут продолжать делать то, что делают».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com