NASA готовит очень важное заявление о Марсе: что известно 1 7.01.2025, 13:26

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Возможно, скоро станет известна судьба ценного груза, который собрал марсоход Perseverance.

Во вторник, 7 января, в 21:00 по Минску администратор NASA Билл Нельсон и его заместитель Ники Фокс представят обновленную информацию о программе Mars Sample Return, которая столкнулась с серьезными трудностями, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Руководство NASA должно на пресс-конференции сделать важное заявление относительно состояния подготовки к реализации одной из важнейших космических программ. Программа Mars Sample Return была создана для того, чтобы доставить на Землю ценные образцы марсианской горной породы, собранные марсоходом Perseverance за несколько лет.

Согласно сообщению NASA, руководители космического агентства должны рассказать, как планируется снизить затраты на доставку образцов с Марса на Землю и какая будет архитектура будущей миссии на Красную планету.

Начиная с 2021 года марсоход Perseverance сумел собрать на Марсе несколько десятков ценных образцов горной породы, а также атмосферы Красной планеты. Эти образцы сейчас находятся на поверхности Марса внутри специальных титановых трубок в ожидании того, когда же их заберут и доставят на Землю. Эти образцы должны помочь ученые понять геологическую историю Марса, эволюцию климата планеты, а также выяснить, была ли там жизнь.

В 2023 году будущее программы Mars Sample Return оказалось под угрозой, когда независимая экспертная оценка показала, что у NASA были нереалистичные ожидания по бюджету программы и графикам ее выполнения. Предполагалось, что образцы будут доставлены на Землю уже в начале 2030-х годов. Но оценка показала, что это не получится сделать как минимум до 2040 года.

Также стало известно, что бюджет программы из начальных 3 млрд долларов вырос до 11 млрд долларов, то есть программа оказалась слишком дорогой и требовала сокращения бюджета. В 2024 году бюджет NASA был сокращен, что привело к снижению расходов на подготовку программы Mars Sample Return.

Это вызвало тревогу у ученых, которые были обеспокоены тем, что одна из важнейших космических миссий может быть не реализована и образцы, собранные на Марсе, так и останутся на поверхности планеты. В апреле 2024 года Нельсон сообщил, что программа Mars Sample Return не будет отменена, но нужно искать способы сократить ее бюджет и все же постараться реализовать намного раньше, чем к 2040 году. В октябре прошлого года в NASA была создана экспертная группа, которая должна была провести новую оценку марсианской программы и предоставить отчет. Вероятно, выводы этого отчета будет предоставлены во время пресс-конференции.

У NASA есть еще один повод для беспокойства. Дело в том, что Китай собирается уже в 2028 году отравить свою миссию на Марс для сбора образцов местной породы. А доставка этих образцов на Землю запланирована на 2031 год. Если NASA не удастся решить проблемы со своей марсианской программой, а Китай сможет реализовать свои планы, то США проиграют КНР эту космическую гонку. Дело в том, что еще ни разу с Марса не были доставлены на Землю образцы местных камней и почвы.

Программа Mars Sample Return имеет трудности не только с бюджетом, но и с самой архитектурой миссии. Изначально планировалось выполнить несколько запусков в космос для доставки нескольких космических аппаратов на орбиту вокруг Марса, а также на поверхность планеты. С их помощью планировалось собрать титановые трубки с образцами загрузить в специальную ракету, которая отправит образцы на орбиту. Там их должен забрать космический аппарат, который повезет их на Землю. Возможно, руководители NASA предоставят новое видение архитектуры данной миссии.

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