The Telegraph: Украина унижает Путина в самый худший момент 2 7.01.2025, 13:38

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Курск вполне может стать началом конца для правителя РФ в 2025 году.

Новый год приносит больше надежд президенту Украины Владимиру Зеленскому, чем Путину. Последний, возможно, был блестящим шпионом, но его разоблачили как ужасного военачальника, считает военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон, пишет The Telegraph (перевод — zn.ua).

Ставки растут с обеих сторон войны. Путина унизили в Сирии и в Москве, убив его ключевого генерала и союзника Кириллова возле его дома.

«Путин заявил, что к Рождеству вернет себе священную российскую землю в Курске, которую прошлым летом впечатляюще захватили украинские войска; но это выглядит как еще один психологический удар по его диктатуре, поскольку новое наступление Украины продвигается на восток», — отмечает военный эксперт.

Российский фронт в Курске выглядит очень неустойчивым, и Украина может не просто удержаться, но и одержать победу. Это дает Киеву большую надежду. Путин вполне может находиться в режиме выживания после событий в Сирии, устранения его правой руки генерала Кириллова и решения Украины перекрыть последний маршрут, позволявший России продавать газ в Европу через ее территорию, добавляет де Бреттон-Гордон.

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Кроме того, Путин осознает, что Трамп вряд ли будет делать ему какие-то уступки после 20 января. Судя по «настроениям», исходящим из лагеря Трампа, Путину, вероятно, придется согласиться на сделку, которая будет более выгодной для Украины, или быть готовым к тому, что Трамп полностью поддержит Зеленского.

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