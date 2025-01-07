Минчанин арендовал каршеринг на чужое имя и поехал лечить зубы 7.01.2025, 13:46

Его задержали.

В 2021 году минчанин на своем телефоне создал для друга аккаунт в службе каршеринга, парень загрузил туда документы приятеля и его личные данные. При этом из чужого профиля помощник не вышел, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Спустя три года молодой человек, у которого никогда не было прав на управление авто, под именем приятеля несколько раз арендовал каршеринговую машину. Сотрудники милиции задержали парня (на тот момент ему было 26 лет), его действия были расценены как угон каршерингового автомобиля. Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен сервису каршеринга.

Позже минчанин пояснил, что чувствовал острую зубную боль и хотел получить медицинскую помощь как можно скорее.

Милиция напоминает: аккаунтом каршеринга может пользоваться только тот человек, на чье имя он зарегистрирован. Аренда автомобиля другим водителем квалифицируется как угон.

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