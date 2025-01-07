Впервые в истории: украинский пилот F-16 установил рекорд по сбиванию ракет за один вылет 7.01.2025, 13:55

Он уничтожил шесть крылатых ракет противника за один боевой вылет.

Украинский пилот истребителя F-16 во время одной из массовых атак РФ по Украине установил рекорд по сбиванию вражеских ракет. Он уничтожил шесть крылатых ракет противника за один боевой вылет.

Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По словам Игната, речь о масштабном обстреле 13 декабря, когда россияне запустили по Украине почти 200 дронов, «Кинжалы» еще более 90 различных ракет. Во время таких обстрелов основной целью F-16 являются именно крылатые ракеты.

Как рассказал Игнат, летчик F-16 сначала применил все четыре ракеты класса «воздух - воздух». Таким образом он сбил четыре российские крылатые ракеты. Однако пилот заметил еще одну цель и решил использовать авиационную пушку.

«Сбивать крылатые ракеты пушкой - это очень рискованно из-за высокой скорости цели и опасности детонации. Но я действовал так, как учили инструкторы в США, и мне удалось попасть. Как выяснилось, одновременно были уничтожены две ракеты, которые летели рядом друг с другом», - рассказал Игнату сам пилот.

В Воздушных силах отметили, что этот случай является уникальным: впервые в истории пилот F-16 уничтожил шесть крылатых ракет за один вылет, две из них - с помощью авиационной пушки.

В то же время, Игнат отметил, что несмотря на то, что Украине передали не самые современные модификации F-16, украинские пилоты ежедневно демонстрируют исключительные навыки, максимально используя имеющуюся технику.

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