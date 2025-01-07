Белорусские теннисистки проиграли в квалификации Australian Open

Белорусские теннисистки проиграли в квалификации Australian Open1
- 7.01.2025, 14:12
Без участия в квалификации выступят только две белоруски.
Александра Саснович (141-й номер рейтинга WTA) и Алена Фалей (210) не смогли пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. Это первый турнир в рамках серии «Большого шлема» в этом году.
Саснович потерпела поражение в первом раунде квалификации от китайской спортсменки Сичже Вэй (119) с итоговым счетом 5:7, 6:4, 3:6. Фалей (210) проиграла Арине Родионовой (184), выступающей за Австралию, уступив ей в двух сетах — 3:6, 5:7.
Таким образом в основном этапе, без участия в квалификации, выступят две белорусские теннисистки — действующая победительница Australian Open Арина Соболенко (первая ракетка планеты) и Виктория Азаренко (22-я в мировом рейтинге).