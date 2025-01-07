закрыть
7 января 2025, вторник, 14:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Слабоумные Z-патриоты скоро страну потеряют

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 7.01.2025, 14:21
Слабоумные Z-патриоты скоро страну потеряют

Не нужно развязывать войны, живя в стеклянном доме.

Какой-то умственно отсталый демонстрирует разбитый войной населенный пункт в Курской области и с грустью говорит, что это все результат того, что «недостаточно сильно били ***».

Три года бомбят, обстреливают, жгут. Бьют кинжалами, орешниками. А дела все хуже и хуже. В ответ прилетает все больше и больше. Разрушения все сильнее и сильнее.

Уже бы и до обезьяны дошло, что дело не в том, что «плохо сплотились», а в том, что изначально в это полезли. Не нужно развязывать войны, живя в стеклянном доме. Это всегда плохо кончается.

Но слабоумные Z-патриоты продолжают твердить, что вот еще чуть-чуть - и начнем воевать по настоящему, и уж тогда…

Так в конце концов страну и прос*ут…

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип