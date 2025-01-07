Слабоумные Z-патриоты скоро страну потеряют
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 7.01.2025, 14:21
Не нужно развязывать войны, живя в стеклянном доме.
Какой-то умственно отсталый демонстрирует разбитый войной населенный пункт в Курской области и с грустью говорит, что это все результат того, что «недостаточно сильно били ***».
Три года бомбят, обстреливают, жгут. Бьют кинжалами, орешниками. А дела все хуже и хуже. В ответ прилетает все больше и больше. Разрушения все сильнее и сильнее.
Уже бы и до обезьяны дошло, что дело не в том, что «плохо сплотились», а в том, что изначально в это полезли. Не нужно развязывать войны, живя в стеклянном доме. Это всегда плохо кончается.
Но слабоумные Z-патриоты продолжают твердить, что вот еще чуть-чуть - и начнем воевать по настоящему, и уж тогда…
Так в конце концов страну и прос*ут…
Телеграм-канал «Сеятель ветра»