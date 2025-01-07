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«С ветерком»: бойцы ВСУ взяли в плен группу российских оккупантов

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  • 7.01.2025, 14:56
  • 3,454
«С ветерком»: бойцы ВСУ взяли в плен группу российских оккупантов

Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины захватили четырех российских оккупантов. Об этом на своей странице в социальной сети «Х» сообщил военный блогер Сергей Нещадим.

Он опубликовал соответствующее видео, снятое украинским воином. На кадрах можно заметить, как оккупантов везут на квадроцикле по полевой дороге на одном из направлений.

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