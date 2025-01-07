В Литве предлагают недвижимость по цене меньше 100 евро 7.01.2025, 15:18

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Что за такие деньги можно купить.

В Литве цены на недвижимость постоянно растут, однако есть и такая недвижимость, которую продают за смешные деньги – есть объекты по цене до 1000 и даже до 100 евро. Правда, состояние такого имущества не радует.

Имущественный банк с аукционов продает ненужное государству имущество, а также такое имущество, у которого нет владельцев. Купить такое имущество на аукционе могут все желающие. Деньги за такое имущество идут в бюджет государства.

На аукционах продают самое разное имущество – и цены там разные. В числе самых дорогих объектов могут быть, например, административные помещения в Вильнюсе площадью 1000 кв. м.

Delfi решил посмотреть, что продают по самой низкой цене.

В Акмянском районе за 81 евро (стартовая цена) продают четверть 3-комнатной квартиры с частью хозпостройки – всего 12 кв. м. Неподалеку есть пруд, рядом стоят индивидуальные дома с участками земли. Квартира находится на 4 этаже из 4, дом построен в 1967 г. Сены дома кирпичные, кровля битумная, окна – обычные с деревянными рамами, двери также деревянные. Изнутри квартира нуждается в ремонте. Однако есть все необходимые удобства – электричество, печное отопление, водопровод и канализация.

Правда, такой аукцион мало кого заинтересует, ведь это только часть жилья.

В Купишкском районе за 95 евро можно купить часть 2-комнатной квартиры с общими помещениями. Всего продают 17,12 кв. м из 34,25. Вокруг стоят многоквартирные и частные дома.

Рядом с домом есть магазин, школа, детский сад. До центра Купишкиса – около 7,5 км, рядом с домом есть стоянка для машин.

Квартира находится на 2 этаже из 5. Дом построен в 1982 году. Дом кирпичный, окна и двери деревянные, изнутри квартира нуждается в ремонте. В квартире есть все удобства: электричество, центральное отопление, водопровод и канализация.

За 102 в скором времени будут продавать половину 1-комнатной квартиры в Шяуляйском районе – всего 6,62 кв м из 13,25. Квартира находится в мансарде деревянного дома, дом построен в 1957 году. До центра Шяуляй – около 30 км. Вокруг стоят частные дома с обрабатываемой землей.

Окна и двери деревянные, стены оклеены обоями, а потолок обшит пластиковыми панелями. В квартире есть только электричество и печное отопление.

Однокомнатную квартиру площадью 28,57 кв м в другом населенном пункте Шяуляйского района можно купить за 110 евро (стартовая цена). Вокруг находятся частные и многоквартирные дома, обрабатываемая земля, недалеко течет река. В городке есть магазин, школа и костел.

Дом был построен в 1929 г. Квартира нуждается в ремонте. В квартире есть электричество, печка, но нет воды и канализации.

За 120 евро продают похожий объект - тоже однокомнатную квартиру, в Шяуляйском районе. Только эта квартира совсем маленькая – всего 15,5 кв. м, зато дом новее – 1952 года. Неподалеку есть речка, другие частные дома.

Квартира нуждается в ремонте. В квартире есть электричество и печка, нет водопровода и канализации.

Есть и более дорогие варианты. За 480 евро в Юрбаркском районе продают почти половину квартиры – 21,65 кв. м из 49,20. Дом бревенчатый, построен в 1920 году. Квартира нуждается в ремонте. В ней есть электричество, о канализации и водопроводе не упоминается.

В Биржайском районе за 520 евро продают двухкомнатную квартиру площадью 54,8 кв. м в одноэтажном доме, построенном в 1937 году. До Биржай – 17 км, дорога неясфальтированная. Квартира нуждается в ремонте.

В квартире есть печка, об электричестве, водопроводе и канализации не упоминается. В комплект входят хозпостройки.

В Игналинском районе, в Диджясалисе, продают полквартиры с подвалом в нереновированном доме за 630 евро. Площадь 23,34 кв. м.

Вокруг частные дома, есть школа, магазин. Дорога асфальтированная, есть парковка. Квартира на втором этаже, нуждается в ремонте, зато есть все удобства, в квартире есть балкон.

Пресс-секретарь Имущественного банка Паулюс Вайтекенас сказал Delfi, что с аукциона продают не только здания и квартиры, но и их части.

На стартовую цену влияет местоположение, состояние и другие факторы.

«Обычно такие объекты интересны физическим лицам или совладельцам, желающим получить все жилье.

Однако надо заметить, что во время аукциона стартовая цена растет. Если на первом аукционе объект продать не удается, объявляют повторный», – пояснил Вайтекенас.

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