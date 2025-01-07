Роман Свитан: За Лукашенко остался должок 1 7.01.2025, 15:42

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Роман Свитан

Диктатора скоро «уйдут».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману рассказал, что в первые дни войны у них состоялся разговор с Лукашенко.

Белорусский диктатор предлагал украинскому президенту ударить по Мозырскому НПЗ. Что стоит за этим заявлением? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, полковнику запаса ВСУ Роману Свитану:

— Скорее всего, украинские политики тогда, в 2022-ом, выразили определенную претензию Лукашенко за то, что он пропустил российские войска через свою территорию. Он же в сленговом режиме сказал, мол, «сделайте мне тоже больно, ударив по Мозырскому НПЗ». Примерно так это могло выглядеть. Как говорится, в сердцах сказано было.

Удар по Мозырскому НПЗ возможен только в случае непосредственного участия белорусских войск в боевых действиях, также при принятии решения о серьезной помощи российским войскам. Тогда все объекты белорусской энергетики, «углеводородки», которые участвуют в производстве военной продукции (а топливо — это кровь армии), будут уничтожены. Как уничтожаются сейчас российские военные объекты углеводородной отрасли.

Если бы было принято решение ударить по НПЗ, то это вывело бы из строя производство дизеля, бензина, авиационного керосина, оставив белорусскую армию (и часть российской) без топлива.

К слову, сейчас внешнее влияние на суверенитет Беларуси огромнейшее. Как российское так и китайское. Дело времени, когда Лукашенко уйдут. Но за ним останется должок за тысячи украинских жизней, которые погубили российские войска, проходя через Беларусь с позволения Лукашенко. Эта кровь с него смоется только кровью. В этом смысле у него жизнь будет, мягко скажем, не ахти.

— Почему Зеленский рассказал об этом разговоре именно сейчас, через почти три года войны?

— Эта такой геополитический момент, связанный, возможно, с отношениями Зеленского с Лукашенко на данный момент — и с «выборами», и с некоторыми моментами уже участия новой команды Дональда Трампа в геополитике. Ведь это интервью в основном было направлено на трампистов.

Негативный подсвет действий Лукашенко ложится в общую парадигму видения новой американской администрации на оккупационный белорусский режим. Поэтому здесь я вижу положительный момент.

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